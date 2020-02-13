Мнения: В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

13.02.2020, 17:44, Новости дня

Сирийские войска продолжают освобождать территории провинции Идлиб. Разрозненные отряды боевиков не способны оказать серьезное сопротивление и откатываются вглубь провинции, в результате чего с каждым днем армия Асада отгрызает у них новые куски территории. Уже освобождена стратегическая автотрасса Дамаск-Алеппо, и кое-кто из сирийцев уже облизывается на одноименную столицу провинции Идлиб, которая находится менее чем в полутора десятках километров от линии фронта.

Сирийские войска продолжают освобождать территории провинции Идлиб. Разрозненные отряды боевиков не способны оказать серьезное сопротивление и откатываются вглубь провинции, в результате чего с каждым днем армия Асада отгрызает у них новые куски территории. Уже освобождена стратегическая автотрасса Дамаск-Алеппо, и кое-кто из сирийцев уже облизывается на одноименную столицу провинции Идлиб, которая находится менее чем в полутора десятках километров от линии фронта.

Столь успешные темпы наступления категорически не устраивают главного спонсора, протектора и друга сирийских боевиков – турецкого президента Реджепа Эрдогана. Он уже обвинил Сирию и Россию в убийстве мирных жителей, а также попенял Москве на нарушение ей договоренностей с Анкарой по деэскалации в Идлибе.

Москва отвечает на обвинения обвинениями. «Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск», – заявили в Минобороны РФ. Аналогичной точки зрения придерживается и российский МИД. «Причины нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии, в зону операции «Источник мира», и в Ливию», – сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

И упоминание в этом перечне грехов Ливии звучит очень неоднозначно, ведь если посмотреть на ситуацию прагматично, то переброска турками сирийских боевиков из Сирии на утилизацию в Ливию как раз способствует деэскалации в Идлибе – меньше террористов, больше спокойствия. Возможно, на Смоленской площади хотели намекнуть, что в случае, если Эрдоган продолжит грешить в Идлибе, то договоренности между Москвой и Анкарой по ливийскому кейсу оказываются под угрозой.

Если смотреть на риторику сторон, то ситуация обостряется – от обвинений Анкара перешла к угрозам. После гибели турецких солдат в Идлибе, попавших под обстрел наступающих сирийских войск местная пресса вышла с эмоциональными заголовками из серии «хватит терпеть» и «отомстим за наших мехметчиков» (мехметчик – ласковое прозвище солдат в Турции). Эрдоган пытается удовлетворять их запросы рассказами о десятках и сотнях убитых солдат Асада, обещаниями и дальше атаковать сирийские войска и изгнать их с захваченных (то есть освобожденных армией Асада) земель Идлиба.

Ну и, наконец, заявлениями о том, что Турция будет сбивать самолеты над сирийской провинцией, а также демонстрацией (например, через наращивание воинской группировки возле границы) готовности ввести в Идлиб войска для начала полномасштабной операции против армии Сирии на сирийской территории.

Слова, слова

Впрочем, мало кто из экспертов верит, что турецкий президент перейдет от слов к делу – то есть начнет сбивать самолеты и нанесет комплексный (не в виде спорадических обстрелов, а в виде полномасштабного наступления) удар по сирийским частям. И не потому, что у турок не хватает войск, и даже не потому, что в тылу наступающих войск Асада находятся окруженные турецкие наблюдательные пункты, солдаты на которых уже превратились в своего рода заложников.

Эрдоган банально не готов воевать против Дамаска (а значит и Москвы с Тегераном), поскольку в этом случае он потерпит поражение. Следствием которого станет аннулирование всех договоренностей об учете турецких интересов в Сирии и – что для Эрдогана куда важнее – усиление его противников внутри Турции. Которые уже эксплуатируют сирийскую агрессию президента и обвиняют его в том, что он втягивает страну в ненужный ей конфликт. «Мы не хотим ссор с нашими сирийскими соседями и тем более не хотим быть инструментом прокси-войны. Турция не должна быть подрядчиком глобальных игроков на Ближнем Востоке, и наши военные не должны платить такую цену», – заявил лидер крупнейшей оппозиционной силы – Республиканской Народной Партии – Кемаль Кылычдароглу.

Поэтому все, что остается Эрдогану – попытаться сыграть в Москвой покер. Имея на руках слабые карты, отчаянно блефовать и убедить Кремль в том, что турецкий президент готов из принципа пойти на эскалацию. И даже подтянуть в Сирию западных друзей. Министр обороны Турции Хулуси Акар попросил у своего американского визави «внести более конкретный вклад» по линии США и НАТО в поддержку Турции в Идлибе.

И в Альянсе ответили на призыв турецких союзников – но вряд ли этот ответ можно считать поддержкой турецкого блефа. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил и обвинил Дамаск с Москвой в «жестоком применении насилия, чудовищных нападениях на гражданское население». Собственно, иной поддержки ожидать глупо. Альянс не поможет Турции потому, что убийства турецких солдат в Сирии (на территории чужого государства, где они, фактически, являются оккупантами) не подпадает под статью 5 устава НАТО о коллективной самообороне.

Соединенные Штаты отправили в Анкару спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри – но вряд ли отправят в Сирию войска. Дональд Трамп, конечно, не испытывает особой любви к Асаду и стоящим на ним иранцам, но находится в разгаре предвыборной кампании, которую пока выигрывает. Президент фактически уничтожает демократов и вряд ли захочет дать их утопающим кандидатам спасительный круг в виде десятков американских гробов, которые прибудут в США из Сирии по вине «безрассудных действий американского президента».

Если говорить о реальной помощи, то американцы как раз ее оказывают врагам Турции – о чем не преминуло напомнить турецким друзьям российское посольство в Анкаре. Оно разместило у себя в твиттере фотоколлаж, где на одной фотографии госсекретарь Помпео со словами «Мы рядом со своим союзником по НАТО», а на второй картинке – подробное описание планируемой Пентагоном материальной помощи сирийской курдской группировке YPG. И подпись: «решать вам».

Поэтому блеф пока не работает. Его итоги можно увидеть в телефонных переговорах между Путиным и Эрдоганом. По словам турецкого президента, «было принято решение о проведении встреч турецких и российских военных в Турции, а также представителей МВД, Минобороны и разведки двух стран в Москве». В переводе на русский язык это означает, что Москва отказалась удовлетворить просьбу турецкого президента и остановить продвижение войск Асада, а Эрдоган, в свою очередь, не готов к открытому конфликту.

Поэтому стороны будут «продолжать диалог», то есть тянуть время. Главным бенефициаром чего станут, конечно, сирийские власти. В худшем случае они получают время на освобождение новых кусков территории, а в лучшем (если переговоры достаточно затянутся) мечты Дамаска о взятии города Идлиб могут стать явью.

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