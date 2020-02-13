В Белой Церкви полиция эвакуирует жильцов пятиэтажного дома из-за найденного в подвале тротила

13.02.2020, 17:42, Новости дня

В Белой Церкви Киевской области полиция эвакуирует жителей пятиэтажного дома, потому что в подвале был найден тротил. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Взрывчатку в подвале обнаружили новые жильцы дома. По предварительным данным, тротил принадлежал покойному местному жителю.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели. Работники аварийной службы газа отключили газоснабжение.

«Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция провела эвакуацию жителей двух подъездов многоквартирного дома. Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись ко временным неудобствам», — говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Белой Церкви полиция эвакуирует жильцов пятиэтажного дома из-за найденного в подвале тротила

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