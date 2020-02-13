Министры обороны Грузии и Украины договорились о стратегическом сотрудничестве

13.02.2020, 17:37, Новости дня

Министры обороны Грузии Ираклий Гарибашвили и Украины Андрей Загороднюк обсудили «создание формата стратегического партнерства», сообщило грузинское военное ведомство, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Встреча состоялась в Брюсселе в рамках министериала НАТО и стран-партнеров Североатлантического альянса.

Министры провели обзор стратегических направлений сотрудничества в военной сфере, отметили в МО Грузии.

Достигнута договоренность об обмене опытом в плане интеграции с НАТО, а также о совместном участии военных двух стран в международных учениях.