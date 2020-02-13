Путин одобрил закрепление в Конституции расширение мест нахождения власти РФ

13.02.2020, 17:30, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин не против закрепления в Конституции возможности нахождения федеральных органов власти за пределами столицы.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства сообщил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

После того, как спикер Заксобрания Приморского края Александр Ролик предложил дополнить основной закон страны нормой, по которой местом постоянного пребывания федеральной власти может быть любой российский город, помимо Москвы, Путин ответил, что такое положение уже действует, напомнив, что Конституционный суд РФ работает в Санкт-Петербурге и туда планируется перевести и Верховный суд РФ.

Президент также отметил, что не возражает против того, чтобы дополнить соответствующей поправкой статью № 70 Конституции Российской Федерации.



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Путин одобрил закрепление в Конституции расширение мест нахождения власти РФ

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