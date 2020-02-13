Кортни Лав отмечает полтора года трезвости

13.02.2020, 17:30, Новости дня

56-летняя американская певица, солистка группы Hole Кортни Лав 12 февраля во время получения музыкальной премии Icon Award от NME Awards в номинации «Легенда» заявила, что также отмечает в этот день полтора года трезвости, сообщается на официальном сайте премии.

По словам певицы, о награждении она узнала накануне утром, поэтому не подготовилась к выступлению. Импровизируя, Лав призналась, что в этот день у нее двойной праздник.

«В это трудно поверить даже мне. Это довольно странно, но сегодня 18 месяцев, как я трезвая», – заявила артистка.

ВИДЕОВидео: NME

Кортни Лав родилась в 1964 году в США. В музыкальном мире певица также известна как вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна – в браке супруги прожили два года.

Кортни Лав предпринимала несколько попыток суицида из-за наркозавиимости. В 1992 году ее едва не лишили родительских прав за употребление героина во время беременности.

В 2007 году по решению суда Лав была вынуждена пройти принудительное лечение от наркозависимости. Избавиться от алкогольной зависимости певице не удавалось в течение долгих лет.