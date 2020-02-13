В Саратове проверят дворников, которые раскидывали мусор, имитируя уборку

13.02.2020, 17:30, Новости дня

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Саратовские власти проведут расследование после сообщений граждан о странных методах работы дворников. Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что работники ЖКХ разбрасывают мусор на тротуаре и фотографируются с ним, изображая уборку.

"Уполномоченными сотрудниками службы МБУ "Дорстрой" в течение рабочего дня проводится обязательный мониторинг деятельности рабочих, убирающих городские улицы, – цитирует РИА Новости сообщение городской администрации. – По инциденту, произошедшему на перекрестке улиц Вольская и Большая Казачья, будет проведено служебное расследование".

Видео с места событий опубликовал портал "СарБК". Ролик снял один из очевидцев утром 13 февраля. На нем запечатлено, как из "Газели" "Дорстроя" выходят двое мужчин в оранжевых жилетах. Один из них бросает мусор на тротуар, затем подбирает и кладет его в мешок. Второй мужчина в этот момент делает фото. После этого оба работника садятся в машину и уезжают.

 



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В Саратове проверят дворников, которые раскидывали мусор, имитируя уборку

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