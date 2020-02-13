Соратница Зеленского назвала новый коронавирус «маркетинговым ходом»

13.02.2020, 17:30, Новости дня

Украинский депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что распространение нового коронавируса – это маркетинговый ход.

Василевская-Смаглюк сообщила в комментарии местным СМИ, что в Раде мнения по поводу коронавируса разделились, одни депутаты сочли его угрозой, а другие назвали маркетинговым ходом, передает «Интерфакс».

«Я принадлежу ко второй категории и считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами. Купила 10 штук по 150 гривен», – сказала парламентарий.

По данным на утро 13 февраля, зарегистрировано 59 тыс. 833 случая заболевания (15 тыс. 103 случая без лабораторного подтверждения в Китае). Умерли 1368 человек. Общее число заболевших в мире – 60 тыс. 276 человек.

В ВОЗ заявили, что первые вакцины от коронавируса начнут испытывать на людях через три-четыре месяца.