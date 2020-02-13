В Лондоне женщина с коронавирусом приехала в больницу на такси Uber

13.02.2020, 17:30, Новости дня
В Лондоне женщина, заподозрившая у себя инфицирование новым коронавирусом, приехала в больницу, воспользовавшись такси Uber. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Инцидент произошел 9 февраля. Женщина обратилась в больницу района Луишем, где ей выдали маску для лица и доставили в специальную зону для проведения анализов.
12 февраля тест показал положительный ответ. Это первый случай заболевания новым вирусом в Лондоне.
Женщина – гражданка Китая. Она прилетела в Лондон недавно. Сейчас ее перевели в специализированный центр при больнице Святого Томаса в Лондоне.
Весь медицинский персонал, контактировавший с пациенткой, находится под наблюдением. О судьбе водителя такси не сообщается.
Это уже девятый случай заражения коронавирусом в Британии, отмечает телеканал.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.
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