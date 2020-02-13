Китайский коронавирус может создать дефицит смартфонов iPhone 12

13.02.2020, 17:30, Разное

В сентябре 2020 года компания Apple может столкнуться с дефицитом новых смартфонов iPhone 12. Сотрудники производителя не успевают протестировать устройства из-за карантина в некоторых провинциях Китая, поэтому их производство может начаться намного позднее.
Опасный коронавирус COVID-2019 (2019-nCoV) представляет угрозу не только для людей, но и индустрии. В КНР уже прекратили свою деятельность заводы, а также была отменена выставка-форум MWC 2020. Теперь под ударом может оказаться компания Apple, отказавшаяся отправлять в Китай инженеров для проведения проверочного теста EVT (Engineering Validation Test).

При помощи этого теста специалисты могут определить, правильно или неправильно функционируют их прототипы. Без результатов теста компания не может начать промышленное производство смартфонов. Даже если тест проведут позднее, все это отразится на количестве iPhone 12, которых может не хватить в премьерный день продаж.



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Китайский коронавирус может создать дефицит смартфонов iPhone 12

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