Норвежские биатлонисты выиграли первую гонку чемпионата мира

13.02.2020, 17:30, Новости дня

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В итальянской Антерсельве стартовал чемпионат мира по биатлону. По традиции первенство мира открылось смешанной эстафетой, победу в которой одержала сборная Норвегии. На втором месте команда Италии, на третьем – сборная Чехии. Российские биатлонисты заняли шесто место.

Фаворитом гонки считалась сборная Франции, за которую выступал сам Мартен Фуркад. Но французскую сборную подвели девушки. Бежавшая на первом этапе Жулия Симон зашла на штрафной круг, не выручила и Жюстин Бреза. Неудачно выступили и немки. Борьба за победу развернулась между сборными Норвегии и Италии.

Судьба золотой медали решилась на последнем этапе, даже на последнем огневом рубеже. Норвежец Йлханнес Бё справился со стрельбой лучше Доминика Виндиша и первым умчался на финиш. Итальянцы заняли второе место. Бронзовые награды – и это неожиданность у сборной Чехии.

У сборной РФ не слишком удачно выступила бежавшая первой Ирина Старых, использовавшая при стрельбе стоя три дополнительных патрона. Екатерина Юрлова-Перхт несколько улучшила положение, вытащив россиян с тринадцатого места на девятое. Матвей Елисеев замешкался со стрельбой из положения лежа. Со стрельбой стоя он справился лучше, но российская команда осталась девятой. Все, что смог сделать безупречно справившийся с четвертым этапом Александр Логинов – вывести российскую сборную на шестое место.



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Норвежские биатлонисты выиграли первую гонку чемпионата мира

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