Силуанов назвал источники финансирования новых мер соцподдержки

13.02.2020, 17:26, Новости дня

Дополнительные меры соцподдержки, озвученные в послании президента Федеральному собранию, будут профинансированы в том числе за счет нефтегазовых дополнительных доходов, а также дивидендов и доходов от сделки по покупке пакета Сбербанка, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Сегодня рассматриваем поправки в трехлетний период с тем, чтобы сразу определить источники финансирования задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию», – передает его слова «Интерфакс».

Силуанов пояснил, что дополнительные меры соцподдержки повлияют на прогноз социально-экономического развития в 2020 году, также увеличится динамика реальных располагаемых доходов населения. Кроме того, пересмотрен прогноз потребительского спроса, а прогноз темпов экономического роста пересчитан с 1,7% до 1,9%.

Он отметил, что доходы пересмотрены в сторону увеличения на 214 млрд рублей, а в последующие годы рост составит 645 млрд рублей и 755 млрд рублей соответственно. Здесь учитывается в том числе приобретение правительством пакета акций Сбербанка у ЦБ.

«Направляем на это мероприятие средства Фонда национального благосостояния, которые превышают семипроцентный уровень (от ВВП), сверх которого имеем возможность инвестировать средства. Это хорошая инвестиция, доходная инвестиция. С другой стороны, эта инвестиция позволяет нам за счет прибыли, которую мы получим от ЦБ, дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на задачи, поставленные в послании президента», – отметил Силуанов.

Министр сказал, что использование доходов от сделки позволит профинансировать новые задачи, поставленные в послании.

В конце января Силуанов говорил, что дополнительные расходы на меры из послания президента составят 4,128 трлн рублей до 2024 года, финансирование мер социальной поддержки граждан будет беспрецедентным.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что акции Сбербанка переходят в Фонд национального благосостояния и его доход от дивидендов будет выше, чем от других инвестиций ФНБ.

Во вторник Минфин сообщил о проекте закона, предусматривающем выход ЦБ из капитала Сбербанка.