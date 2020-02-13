Женщина отсудила у детсада 600 тыс. рублей за пролитый на ребенка компот

13.02.2020, 17:26, Новости дня

В Воронеже женщина отсудила у детского сада 600 тыс. рублей компенсации за пролитый на ее ребенка горячий компот, информирует региональная прокуратура.

Инцидент произошел еще в 2017 году. Девочка столкнулась с помощницей воспитателя, которая несла кастрюлю с горячим компотом, сообщается на сайте ведомства.

Жидкость вылилась на ребенка, шестилетняя девочка получила ожоги различной степени тяжести и два месяца находилась на лечении, ей была сделана операция.

Было возбуждено уголовное дело. Суд взыскал в пользу пострадавшей девочки 500 тыс. рублей и еще 100 тысяч – в пользу ее матери.

Ранее в Сеть попало видео, на котором работница детского сада оскорбляет воспитанников.