Мосгорсуд постановил вернуть фигуранту «московского дела» Егору Жукову лягушек и либертарианский флаг, но приговор оставил в силе

13.02.2020, 17:24, Новости дня

Мосгорсуд постановил вернуть фигуранту «московского дела» Егору Жукову либертарианский флаг и фигурку лягушек, которые нижестоящий суд требовал уничтожить. Ранее Жукова признали виновным в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) и приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Этот приговор остался в силе. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Защита Жукова настаивала на оправдании.

Дело о «массовых беспорядках» возбудили после несогласованной акции 27 июля в Москве. Фигурантом дела студент стал из-за видео, на котором молодой человек, по мнению следователей, «дирижировал» толпой во время митинга. Позже, по словам адвоката Жукова Ильи Новикова, СК признал, что на этом видео нет Жукова.

Жуков, обвиняемый в публичных призывах к экстремистской деятельности, 6 декабря 2019 года был приговорен к трем годам условно. Также суд запретил ему на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и схожей с ней. Жуков вины не признал.

Ему также назначили три года испытательного срока и на два года запретили администрировать сайты. Либертарианский флаг и фигурки лягушек, которые изъяли во время обыска, суд постановил уничтожить.