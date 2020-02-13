Эксперт назвал главное качество, необходимое космонавтам для полета к Луне

13.02.2020, 17:21, Разное

Эксперт Александр Галкин заявил, что одним из важных качеств астронавтов является стрессоустойчивость. Также он отметил: паника в космосе может привести к трагедии.

Ранее стало известно, что NASA планирует провести новый отбор космонавтов, которые в будущем пройдут подготовку и полетят к Луне. Специалисты назвали критерии, необходимые для кандидатов, среди них — гражданство США, наличие диплома в области медицины, высшее образование в сферах инженерии, биологии, математики и компьютерных технологий. Галкин порекомендовал добавить ещё один важный пункт — стрессоустойчивость. Он сообщил, что непредвиденные ситуации часто вызывают у космонавтов истерики и панику, которые могут привести к фатальному исходу. По словам Александра Галкина, недавно на одной из станций произошла проблема с туалетом. Американские космонавты не знали, как справиться со случившейся ситуацией, и запаниковали, а некоторые из них даже требовали вернуть их назад на Землю.

NASA планирует в 2024 году высадить группу астронавтов на Луне. Со временем начнутся исследования спутника, результаты которых помогут ученым в отправке людей на Марс. Галкин сомневается в осуществлении планов американцев. По словам эксперта, необходимой защиты от радиации пока ещё не придумали. Возможно, космонавты и смогут добраться до Марса в будущем, но не меньше чем через 10 лет.

Галкин считает, что для полета необходим корабль, который будет создан из специального материала — например, свинца. Однако для реализации данных планов пока нет материальных средств и необходимых технологий.