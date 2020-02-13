Эксперты назвали методы обнаружения признаков попадания авто в ДТП

13.02.2020, 17:21, Разное

Эксперты рассказали о методике выяснения истории авто, а именно – определения случаев его попадания в ДТП. Число сделок на вторичном рынке может быть в 4 раза больше оборота в официальных ДЦ.

Всем лицам, желающим купить транспортное средство, важно учитывать возможное ухудшение конструкции после ДТП. Поскольку попадание в аварию может снизить стоимость авто, продавцы скрывают данный факт. Для обнаружения проблемы есть несколько советов.

До встречи с собственником транспортного средства можно обратиться с просьбой о предоставлении VIN-кода авто. Этот уникальный номер присваивается после сборки на конвейере. При попытке продавца обойти данную тему можно говорить о наличии у него желания скрыть нечто из истории продукта. Такие предложения нужно отсеивать на начальном этапе. Визуально не всегда можно найти признаки перенесённой аварии. При этом квалифицированный специалист может обнаружить признаки проведённого ремонта в ключевых узлах конструкции.

В случае появления подозрения о покрытии части корпуса шпатлевкой, требуется приложить к этому месту магнит. Слабая сила притяжения указывает на небольшую толщину оригинального металла. В случае искажения геометрии кузова двери станут закрываться неплотно, либо покажут иные проблемы, поэтому им стоит уделить особое внимание. Лучшим способом при этом всё равно остаётся проверка по VIN-коду и проведение обследования в сервисе.