Москва опровергла заявления Варшавы о плане встречи глав МИД РФ и Польши

13.02.2020, 17:19, Новости дня

Министерство иностранных дел РФ опровергло заявления Варшавы об обсуждении возможности встречи глав МИД РФ и Польши.

Отвечая на вопрос о данной встрече, в МИД РФ указали РИА «Новости», что она «не прорабатывается».

Ранее пресс-секретарь главы польского государства Блажей Спыхальский заявил, что главы МИД РФ и Польши могут вскоре обсудить организацию памятных мероприятий по случаю предстоящих 10 апреля в Катыни и Смоленске годовщин, передает ТАСС.

«Ведутся переговоры. В ближайшие дни состоится встреча министра (иностранных дел Польши) Яцека Чапутовича и министра (иностранных дел России) Сергея Лаврова, во время которой они будут говорить о возможной организации этих мероприятий. Это будет встреча министров правительства Польши и правительства РФ», – сообщил Спыхальский.

Ранее в четверг сообщалось, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск в апреле – в десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качиньский.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все погибли. Российское следствие пришло к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.



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Москва опровергла заявления Варшавы о плане встречи глав МИД РФ и Польши

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