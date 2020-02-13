Путин поддержал идею о закреплении в Конституции упоминания молодежной политики

13.02.2020, 17:19, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по Конституции поддержал идею о включении в Основной закон упоминания о молодежной политике.

С такой инициативой в ходе встречи главы государства с рабочей группой выступила член группы, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина, передает ТАСС.

«Я согласен с вами, идея правильная. Поработаем над этим. Спасибо большое», – сказал Путин в ответ на предложение Оглоблиной.

Оглоблина отметила, что в РФ в настоящий момент проживает около 37 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет. «Вместе с тем в конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике, это является одной из главных причин того, что процесс формирования соответствующего законодательства носит противоречивый характер, федерального закона нет», – добавила она, отметив, что в ряде субъектов есть региональные законы в этой сфере.

«От лица молодежных общественных объединений страны мы предлагаем закрепить в конституции то, что молодежная политика является предметом совместного ведения РФ и субъектов. Мы убеждены, что РФ нужна скоординированная молодежная политика, которая должна быть нацелена на выявление потенциала молодежи, ее поддержку, начиная со школьного возраста и до периода профессионального становления», – подчеркнула Оглоблина.