Жирна економія: як роботизовані аптеки поєднали «Смачні ціни» та швидкий сервіс

13.02.2020, 17:18, Новости дня

Фармбренди «Аптека Копійка», «Аптека Шар@», «Благодія» та «Аптека АНЦ» запустили акцію «Смачні ціни»*. Впродовж двох місяців можна економити на покупках до 25%. Акція розповсюджується на противірусні препарати, тонометри та інгалятори, вітаміни, дитяче харчування й засоби гігієни. Майже 200 товарів для дітей та дорослих коштують до 25% дешевше. Тільки вам вирішувати: звертати увагу на акційні пропозиції чи робити покупки потім. Сезон знижок завершиться 30 березня!

Акційний асортимент надто великий, щоб все запам’ятати. Тому завітайте у роботизовану аптеку та запитайте у провізора, на чому та скільки можете зекономити. Наразі фамбренди «Аптека Копійка», «Аптека Шар@», «Благодія» та «Аптека АНЦ» готують «Смачні ціни» та жирні знижки до 25%.

Якщо хочете зробити покупки дорогою, залиште попереднє замовлення. Для цього телефонуйте до аптечної довідки за номером 5900, формуйте свій список товарів та називайте операторові адресу роботизованої аптеки, куди вам зручно прийти. Так покупки займають менше часу.

Окрім жирних знижок в акційний сезон, роботизовані аптеки пропонують постійний відмінний сервіс. Там товари на полицях шукає помічник RhamBot. Цей спеціальний аптечний робот знаходить потрібну упаковку та віддає її провізорові. На відміну від людини, він не втомлюється в кінці робочого дня та завжди виконує пошуки швидко. Йому потрібно всього 7 секунд, щоб віднайти товар на полиці та подати його провізорові. Завдяки PharmBot в роботизованих аптеках швидке обслуговування. Відвідувачі не стоять в довгих чергах. Вони можуть робити покупки в перервах між справами та під час сімейної прогулянки.

Завітайте до роботизованої аптеки за товарами з жирними знижками. Пропозиція діє лише два місяці. Зекономте до 25%, поки «Смачні ціни» не скінчились.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

ТОВ «Аптека Низьких цін Кремінь», ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.