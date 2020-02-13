Китай попросил Россию не принимать избыточных мер из-за коронавируса

13.02.2020, 17:12, Новости дня

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй попросил главу Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимира Булавина не принимать избыточных мер в связи с распространением коронавируса.

«В нынешней ситуации Китаю очень важно понимание и поддержка российской стороны. Я выражаю надежду, что российская сторона будет и впредь исходить из долгосрочной перспективы и общего положения двусторонних отношений, объективно оценивать эпидемиологическую ситуацию в Китае. Не стоит принимать избыточные меры», – передает РИА «Новости» текст письма посла на имя Булавина.

Чжан Ханьхуэй в письме отметил, что Китай ежедневно уведомляет Россию о ситуации с коронавирусом.

«Китай предоставляет всестороннее содействие российским гражданам, находящимся в Китае, оказывает помощь российской стороне в эвакуации своих граждан из провинции Хубэй. Китайская сторона ежедневно и своевременно уведомляет российскую сторону о развитии эпидемиологической ситуации, а также о соответствующих мерах по диагностике и лечению, что послужит полезными рекомендациями для российской стороны при развертывании внутренних профилактических работ», – говорится в письме.

Посол отметил, что в Китае непростая эпидемиологическая ситуация, однако «в ближайшем будущем, несомненно, произойдет переломный момент», после чего Пекин установит «полный контроль над эпидемией», которая будет «непременно ликвидирована».

Напомним, РФ приняла ряд мер из-за распространения коронавируса в Китае, в частности, решив закрыть с 14 февраля чартерное авиасообщение.

Напомним, по данным на утро 13 февраля, зарегистрировано 59 тыс. 833 случая заболевания (15 тыс. 103 случая без лабораторного подтверждения в КНР). Умерли 1368 человек. Общее число заболевших в мире – 60 тыс. 276 человек.