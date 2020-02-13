Создан мобильник с дисковым номеронабирателем

13.02.2020, 17:06, Новости дня

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Джастин Хаупт из США представила, что получится, если скрестить мобильник с дисковым номеронабирателем. Будучи инженером астрономического приборостроения в Нью-Йорке, американка взяла пружинный механизм от старого телефонного аппарата и приделала к нему микроконтроллер и приемник сотового сигнала Adafruit Fona 3G.

Всю электронику она поместила в корпус, распечатанный на 3D-принтере. Результатом стало ретрофутуристическое устройство, с которого можно только звонить, не отвлекаясь на мессенджеры, YouTube и бесконечный поток уведомлений.

"Я хотела иметь нечто, что было бы полностью моим, личным и полностью тактильным, и в то же время давало бы мне повод не писать СМС", — пишет Хаупт на своем сайте. Дисковый "концептфон" оснащается съемной антенной с SMA-разъемом, которую при желании можно заменить на направленную, бистатическим экраном ePaper, который вообще не тратит энергию на отображение букв и цифр, и аккумулятором, который держит зарядку почти сутки.

По её словам, пользоваться самодельным аппаратом очень удобно. "Чтобы сделать звонок, мне не нужно перемещаться по меню в поисках 'приложения' для телефона. Это ерунда, — говорит Хаупт. — Если я хочу позвонить мужу, я могу просто нажать специальную физическую кнопку, которая на него назначена. И никаких меню".

Полный список использованных компонентов, чертежи для KiCad, прошивку и другие данные Хаупт выложила в открытый доступ. Так что собрать собственный дисковый мобильник, при желании, сможет любой умелец.

Текст:

Вести.Hi-tech



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Создан мобильник с дисковым номеронабирателем

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