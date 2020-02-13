Путин: новейшее российское оружие обесценило любую ПРО

13.02.2020, 17:06, Новости дня

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Российские гиперзвуковые комплексы сделали бессмысленным строительство любой противоракетной обороны. Многомиллиардные траты, например, Соединенных Штатов, которые пытались "обесточить" ядерные силы РФ, также ушли впустую, сообщил Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Напомним, сейчас у РФ есть гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал", который уже поставлен на опытно-боевое дежурство. Также в строй вводят планирующие боевые блоки "Авангард". Они способны разгоняться до 27 Махов.

Вместе с тем глава государства выступил против ввода в главный закон страны статуса ядерной державы. Путин указал на тот факт, что в РФ разрабатывают новые виды оружия, в том числе и на других физических принципах. Возможно, наступит время, когда и ядерные ракеты станут бессмысленными, добавил президент в эфире телеканала "Россия 24".

Важно, чтобы РФ всегда была на шаг впереди конкурентов в области разработок нового вооружения, подытожил Владимир Путин.



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Путин: новейшее российское оружие обесценило любую ПРО

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