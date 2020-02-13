Трясущиеся руки и расстройства психики: чем рискуют покупатели «таблеток стройности»

13.02.2020, 17:06, Новости дня

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На подмосковной таможне задержали крупную партию опасных таблеток для похудения. Посылка пришла из Казахстана. Ее заказчика уже задержали. В составе препарата сильнодействующее вещество, которое можно принимать только по рецепту. Если делать это не под контролем врача, можно потерять не только здоровье, но и рассудок.

Посылка так и не дошла до своего получателя. В коробке годовой запас таблеток для похудения. В составе полкилограмма сибутрамина — вещество, относящееся к группе сильнодействующих и ядовитых. В РФ его можно купить только по рецепту врача. Однако многих эти ограничения не останавливают.

— Глядя на моих подруг, я хотела быстрого результата. Грубо говоря, я хотела заснуть чудовищем, а проснуться красавицей.

Уже через месяц приема лекарства Анна сбросила 15 килограммов.

— Я не обращала внимание при этом на то, что у меня началась головная боль, головокружение, что меня подташнивало, у меня тряслись руки.

Это еще один эффект, о котором производители чудо-пилюль почему-то умалчивают. Через несколько месяцев Анну едва удалось спасти.

— Меня просто резко стало знобить, я поняла, что вся картинка мира в данный момент начала идти боком, настолько резкое поднялось внутричерепное давление. Я была на пороге инсульта.

Сибутрамин по структуре сходен с амфетамином — наркотиком, влияющим на центральную нервную систему. Резко активизирует выработку серотонина и норадреналина — гормонов, которые отвечают за чувство насыщения. Благодаря этому у человека создается ложное ощущение, что он поел. Изначально вещество использовали как антидепрессант.

"Он возбуждает работу сердца, сердце начинает стучать, возникает так называемая тахикардия. Эти психостимуляторы — это не пряник. Это кнут, который гонит наш организм к истощению", — объясняет Владимир Чубарев, профессор кафедры фармацевтической и токсикологической химии имени А.П Арзамасцева Сеченовского университета.

Европейские эксперты из-за многочисленных побочных эффектов препарат запретили. Но он остается в арсенале российских медиков. По их словам, препарат эффективный, принимать его можно, но только под строгим контролем врачей.

"Очень часто я вижу, что люди начинают заниматься не просто самолечением, они себя убивают. Так делать нельзя. Не просто так препараты продаются по рецепту, есть определенные показания, определенные дозировки препарата", — поясняет Ольга Рождественская врач-эндокринолог.

После приема такого же препарата для похудения Ольга едва не попала в психиатрическую больницу. На сибутрамине она "сидела" несколько лет.

"Я себя чувствовала несчастной, когда пила эти таблетки. Я не хотела двигаться больше. Я поняла, что на этом мое знакомство с этими таблетками должно закончиться. Потому что похудеть я, может быть когда-нибудь и похудею, но не факт, что я вообще жива останусь", — вспоминает Ольга Вагонова.

Идем в аптеку. Препаратов с содержанием сибутрамина сразу несколько. Продавец, ничего не спрашивая, протягивает коробку. На вопрос о составе с трудом выговаривает название активного вещества.

— А можно без рецепта?

— Да, этот можно без рецепта.

В Интернете выбор еще больше. Заказываем "лошадиную дозу" препарата.

— Мне 30 упаковок по 15 мг. Единственно, у меня нет рецепта от врача. Ничего страшного?

— Ну, я думаю, ничего страшного! Давайте мы посмотрим насчет 30 упаковок и буквально завтра вам перезвоним.

Тем, кто без рецепта торгует такими препаратами, грозит уголовная ответственность. Но потребители рискуют большим — теряют здоровье. Таких жертв красота точно не требует.

Текст:

"Вести-Москва"



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Трясущиеся руки и расстройства психики: чем рискуют покупатели «таблеток стройности»

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