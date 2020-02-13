Спортсмен-паралимпиец пообещал подарить Путину щенка английского мастифа

13.02.2020, 17:06, Новости дня

Спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков пообещал сделать "королевский" подарок президенту РФ Владимиру Путину. Он намерен презентовать щенка английского мастифа.

Об этом спортсмен сообщил на встрече президента с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию. По словам Сергея Бурлакова, многие пишут Путину с просьбой подарить им что-нибудь. Паралимпиец, в свою очередь, попросил разрешения презентовать главе государства щенка английского мастифа, которых дарили королям, сообщает "Россия 24".

Владимир Путин заранее поблагодарил Сергея Бурлакова за подарок. При этом президент спросил, как они будут кормить собаку. "Большой такой", — отметил российский лидер.

Ранее Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине щенка золотистого ретривера. Девочке он нужен для терапии, рекомендованной специалистами.

В четверг, 13 февраля, прошла встреча президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Путин заявил, что всенародное голосование за изменения пройдет в рабочий день, который объявят выходным.