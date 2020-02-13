Ученые рассказали о влиянии изменения климата на земледелие в России

13.02.2020, 17:05, Новости дня

Около4,2 и 4,3 млн квадратных километров территории РФ и Канады могут стать пригодными для выращивания пшеницы, картофеля и других морозостойких сельхозкультур в связи с таянием вечной мерзлоты и ростом среднегодовых температур, заявили ученые в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

«Важно понимать, что эксплуатация этих новых земель может сильно сказаться на климате и экологии всей планеты. В их почвах запасено свыше 177 млрд тонн углерода, что сопоставимо с объемом выбросов СО2, которые США выработают за сто лет. Вдобавок на их территории находятся важнейшие водоразделы, от которых зависит жизнь свыше 1,8 млрд людей», – цитирует статью ТАСС.

Сейчас климатологи уже не сомневаются в существовании глобального потепления, по мнению ученых, оно полностью изменит облик всей планеты, если рост температур не получится сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. Многие исследования демонстрируют это.

Первыми последствия глобального потепления «прочувствуют» заполярные регионы Земли и горные ледники. Уже на сегодняшний день температура на их территории повысилась на четыре-девять градусов Цельсия.

Это запустит необратимый процесс сокращения их площади, в результате чего большие территории Антарктики и Арктики перестанут покрывать льды.

Однако потепление Арктики может стать плюсом для человека, так как зимы в этом регионе станут более теплыми, а почвы – подходящими для сельского хозяйства.

Таким образом, «необитаемые» регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока, Аляски и Канадской Арктики могут в будущем подходить для жизни человека больше, чем южные регионы, где будет наблюдаться жара и засуха.

Международный коллектив климатологов под руководством Арнаута ван Сусбергена проанализировал, какая часть из этих «новых обитаемых территорий» Арктики может стать пригодной для земледелия.

Исследователи посчитали, как в ближайшие несколько десятилетий изменятся температуры почвы и воздуха, а также увлажненность почвы и ряд других климатических параметров, необходимых для успешного выращивания сельхозкультур.

Ученые выяснили, смогут ли на этих территориях произрастать двенадцать основных сельскохозяйственных культур, начиная с масличной пальмы и заканчивая просом.

В результате глобального потепления около 15 млн квадратных километров станут пригодными для возделывания как минимум четырех морозостойких сельхозкультур: пшеницы, сои, кукурузы и картофеля. Отмечается, что если Парижские соглашения будут полностью исполнены, площадь этих территорий несколько сократится, однако общие тренды и их очертания будут такими же.

Почти половина этого прироста придется на Россию и Канаду, там выращивать сельхозкультуры можно будет на территориях около четырех млн квадратных километров. Также пригодными для земледелия станут пространства в горных регионах на западе США и в некоторых уголках Африки и Австралии.

По мнению ученых, благодаря использованию этих земель растущее население Земли можно будет обеспечить пищей и другими продуктами. Однако неправильное освоение территорий может привести к высвобождению огромных количеств парниковых газов, которые пока запечатаны в запасах органической материи внутри вечной мерзлоты. Также это грозит резкими сдвигами в характере течения северных рек и их общим ослаблением. Ученые подчеркивают, что осваивать новые земли необходимо с большой осторожностью.

Ранее в Росгидромете заявили, что территория РФ во второй половине века из-за рукотворного изменения климата «приговорена» к жаре и наводнениям.