Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Егору Жукову

13.02.2020, 17:05, Новости дня

Мосгорсуд признал законным приговор студенту ВШЭ и блогеру Егору Жукову за призывы к экстремизму.

«Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор – без изменения», – сказала судья, передает РИА «Новости».

Жуков был осужден условно, приговор считается вступившим в силу.

Адвокат Мурад Мусаев в ходе заседания заявил, что «политик Егор Жуков» не пострадал, а его аудитория в Сети только увеличилась. Он отметил, что «пострадал молодой человек, который уже в начале жизни познал тюремную жизнь и теперь является судимым».

6 декабря Жукова приговорили к трем годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Ему также запрещено администрирование сайтов в течение двух лет. Прокурор требовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.



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Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Егору Жукову

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