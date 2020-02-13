Адвокат Сергей Жорин: «Дмитрий Иванов давал пить Милявской вредные для здоровья БАДы»

13.02.2020, 17:04, Разное

Летом минувшего года популярная эстрадная исполнительница Лолита Милявская рассталась с пятым супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс ещё не закончился, так как постоянно «всплывают» новые детали. Так, недавно адвокат певицы Сергей Жорин рассказал, что муж давал супруге пить вредные для здоровья БАДы.

По словам юриста, Дмитрий Иванов придерживался здорового образа жизни, поэтому ещё будучи в законном браке, предлагал певице принимать БАДы. После расставания с избранником Лолита Милявская решила исследовать добавки и уже тогда выяснилось, что они небезопасны для организма. В дальнейшем Жорин намерен более детально разобраться с этим вопросом и выяснить, зачем их должна была пить певица.

Кроме этого юриста заинтересовали прошлые браки Иванова. У Жорина есть подозрения, что экс-супруг Лолиты Милявской после переезда из Белоруссии был женат не единожды, во всяком случае на это указывает оговорка тренера в ходе заседания, когда на вопрос судьи, в каком ЗАГСе регистрировался его брак с москвичкой, Иванов попросил уточнить, о каком разе идёт речь.

Следующее слушание в суде может проходить в закрытом режиме, а Жорин считает, что подобная просьба бывшего мужа Милявской «намекает» на наличие неких секретов, которые он не хочет придавать огласке.