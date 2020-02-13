Адвокат Сергей Жорин: «Дмитрий Иванов давал пить Милявской вредные для здоровья БАДы»

13.02.2020, 17:04, Разное

Летом минувшего года популярная эстрадная исполнительница Лолита Милявская рассталась с пятым супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс ещё не закончился, так как постоянно «всплывают» новые детали. Так, недавно адвокат певицы Сергей Жорин рассказал, что муж давал супруге пить вредные для здоровья БАДы.
По словам юриста, Дмитрий Иванов придерживался здорового образа жизни, поэтому ещё будучи в законном браке, предлагал певице принимать БАДы. После расставания с избранником Лолита Милявская решила исследовать добавки и уже тогда выяснилось, что они небезопасны для организма. В дальнейшем Жорин намерен более детально разобраться с этим вопросом и выяснить, зачем их должна была пить певица.

Кроме этого юриста заинтересовали прошлые браки Иванова. У Жорина есть подозрения, что экс-супруг Лолиты Милявской после переезда из Белоруссии был женат не единожды, во всяком случае на это указывает оговорка тренера в ходе заседания, когда на вопрос судьи, в каком ЗАГСе регистрировался его брак с москвичкой, Иванов попросил уточнить, о каком разе идёт речь.

Следующее слушание в суде может проходить в закрытом режиме, а Жорин считает, что подобная просьба бывшего мужа Милявской «намекает» на наличие неких секретов, которые он не хочет придавать огласке.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Адвокат Сергей Жорин: «Дмитрий Иванов давал пить Милявской вредные для здоровья БАДы»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Медики рассказали о вреде вареной колбасы

09.12 / «Жестоко»: неожиданный удар застал Собчак врасплох

25.01 / Ученые считают, что изменения в голосе могут сигнализировать о раке

05.12 / «Дни.ру» дарят подарки: Beauty Box от марки «Черный Жемчуг»

12.01 / Наука: Попугаи рассуждают сложным методом исключения

07.01 / Мнение: Письмо: «Гормоны шалят»

30.12 / Знаменитый российский футболист погиб в аварии в центре Москвы

03.02 / Ученые: Гены человека могут рассказать о любимой еде и предрасположенности к заболеваниям

22.12 / Бородина трогательно обратилась к дочери Теоне Омаровой в честь дня рождения

11.02 / Наука: Разработан новый метод диагностики и лечения меланомы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика