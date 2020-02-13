Стало известно о возможном участии Франции в создании российско-китайского самолета

13.02.2020, 16:58, Новости дня

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что французская компания Safran может принять участие в проекте российско-китайского авиалайнера CR929.

Французская компания может выступить в качестве поставщика и разработчика агрегатов для самолета, отметил министр, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2019 года индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков сообщил о возможном создании с Китаем двигателя для перспективного широкофюзеляжного лайнера CR929 на базе разрабатываемого в РФ ПД-35.

В компании «Гражданские самолеты Сухого» сообщали, что CR929 может стать однопилотным самолетом.