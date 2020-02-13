Путин заявил об объединении страны благодаря работе над поправками в Конституцию

13.02.2020, 16:58, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что чрезвычайно важно обсудить проблемы, которые поднимают люди, дискутируя о поправках в Конституцию. По его словам, именно это в конечном итоге будет объединять страну.

В завершении встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию Путин отметил, что есть вопросы, требующие дополнительного обсуждения и более точных формулировок.

«Но ясно одно – жизнь поменялась, и она требует определенной реакции, в том числе в основном законе. Со всех точек зрения – это совершенно правильно, то, чем мы занимаемся, и должно быть рассчитано на долгую перспективу», – сказал Путин.

По его словам, Конституция – это не простой закон, он носит еще и политический и морально-этический характер, в связи с чем важно присутствие на его обсуждении представителей всех страт общества и профессиональных сообществ.

«Может, не все можно сформулировать в основном законе, но подумать о тех проблемах, которые вы поднимаете и отразить в законе – чрезвычайно важная вещь, потому что в конечном итоге это будет тем, что объединяет страну», – подчеркнул Путин.

Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».



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Путин заявил об объединении страны благодаря работе над поправками в Конституцию

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