В Дагестане силовики проводят обыски в правозащитных организациях, сотрудничающих с «Правовой инициативой»

13.02.2020, 16:57, Новости дня

В Махачкале и Хасавюрте сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в организации, сотрудничающие с «Правовой инициативой» и работающие в сфере защиты жертв семейного насилия. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

В частности, обыски прошли в офисе адвоката Малики Абубакаровой в Хасавюрте, и у партнеров «Правовой инициативы» в Махачкале. Кроме того, представители правоохранительных органов пришли с обыском к Малике Абубакаровой домой.

Ксения Бабич также добавила, что обыски запланированы и в квартирах у нескольких других сотрудников их компаний-партнеров в Махачкале — у юристов и психологов.

Основанием для обыска силовики назвали судебное решение о проверке всех организаций, работающих в сфере насилия. Однако никаких официальных документов, подтверждающих это решение, не предоставили.

Ранее сообщалось, что декабре 2019 года министерство юстиции включило ингушское отделение фонда «Правовая инициатива» в список «иностранных агентов» из-за фейкового интервью руководителя офиса Магомеда Барахоева.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Республике Ингушетия внеплановой документарной проверки», — говорилось в сообщении ведомства. Однако после проверки выяснилось, что это интервью оказалось спамом.

«Правовая инициатива» занимается делами, касающимися нарушения прав человека на Северном Кавказе, и их сопровождением в Европейском суде по правам человека, а также сотрудничает с несколькими правозащитными организациями, включая «Мемориал», Chechnya Advocacy Network, Human Rights Watch, «Права женщин».