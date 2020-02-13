Петербургский школьник выстрелил в мигранта

13.02.2020, 16:54, Разное

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток выстрелил из светошумового пистолета в мужчину, после чего скрылся. Школьника задержали правоохранители.

Как передает spbdnevnik.ru, 7 февраля компания подростков подошла к 25-летнему мигранту из Средней Азии. Один из них спросил имя мужчины, а второй выстрелил мигранту в голову.

Пострадавшего доставили в больницу, где оказали ему своевременную медицинскую помощь. В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Решается вопрос об аресте.