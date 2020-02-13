Петербургский школьник выстрелил в мигранта

13.02.2020, 16:54, Разное

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток выстрелил из светошумового пистолета в мужчину, после чего скрылся. Школьника задержали правоохранители.

Как передает spbdnevnik.ru, 7 февраля компания подростков подошла к 25-летнему мигранту из Средней Азии. Один из них спросил имя мужчины, а второй выстрелил мигранту в голову.

Пострадавшего доставили в больницу, где оказали ему своевременную медицинскую помощь. В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Решается вопрос об аресте.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Петербургский школьник выстрелил в мигранта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Врачи дали несколько важных рекомендаций в случае отравления на новогодние праздники

05.02 / Мнение: Их добивали, стреляя в упор

21.12 / Ученья идут?

02.01 / Мнение: Москва — та же помойка: быдло и дети

13.12 / Названы самые экологически чистые регионы России

12.02 / Актер Александр Тютин рассказал о трех браках своей второй супруги

06.02 / Мнение: Возможна ли жизнь в газовом гиганте?

15.01 / Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева до сих пор следует совету Аллы Пугачевой

05.01 / Эксперты рассказали, почему йога улучшает кожу лица

16.01 / Звезда «Универа» Андрей Свиридов развелся со своей супругой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика