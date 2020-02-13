13.02.2020, 16:54, Новости дня

Украинская актриса Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак. Подборку роликов она разместила в Instagram.

«Купаем своих крох раз в месяц! Джесси уже полюбила нежиться в ванной, а вот Жасмин пока привыкает, скулит и шумит. В тоже время, после купания меньше шерсти в доме, потому длинношерстных чихуахуа надо часто вычесывать, как котов-персов», – рассказала актриса.

В одном из роликов муж и коллега Сумской, Виталий Борисюк целует своих собак.

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Купаємо своїх крихіток раз на місяць! * Джесі вже полюбила ніжитися у ванній,а от Жасмін поки звикає,скавчить і влаштовує * валт..Натомість,після купання менше шерсті в хаті,бо довгошерстних чі-хуа треба часто вичіксувати,як котів-персів..Що порадите,друзі,власники таких собачок,аби шерсть не так лізла,може якісь класні вітаміни? @vitaliyborysyuk з Джесі і Жасмін! *

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 12 Фев 2020 в 12:38 PST

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладательница званий «заслуженная артистка Украины», «народная артистка Украины», лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

В браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 17-летняя дочь Анна. Первым мужем Сумской был актер Евгений Паперный. От этого брака у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.