В Полтавской ОГА заявили, что предлагают инвесторам два участка для добычи нефти и газа

13.02.2020, 16:54, Новости дня

В Полтавской облгосадминистрации 13 февраля презентовали дополненный Инвестиционный атлас недропользователя Украины, сообщает пресс-служба ОГА.

«Полтавской области есть что показать и предложить инвестору. И мы будем обеспечивать прозрачные, четкие и равные для всех условия хозяйствования. Но в то же время моя задача №1 – тотально уничтожить коррупцию в государственных структурах и в органах местного самоуправления Полтавской области. Моя позиция по этому вопросу жесткая и в будущем она будет только усиливаться. Я благодарен президенту и премьер-министру за то, что они начали эту антикоррупционную линию и поддерживают ее», – отметил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Присутствовавший на презентации премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Полтавская область – ведущий регион в вопросе использования недр.

«Мы хотим, что добывающим компаниям было максимально комфортно работать в Украине. Также просим организовать работу с инвесторами, бизнесом здесь на местах. Это зависит от органов самоуправления, областных советов, общин. И мы поговорили с руководителем Полтавщины Олегом Синегубовым о том, что должно быть сделано, чтобы даже намеков на коррупцию в области не было», – отметил премьер.

Сейчас в Атласе – более 100 объектов для инвестирования, потенциальный покупатель может выбрать объект из предложенных и инициировать аукцион, а если желаемого участка в перечне нет, его можно номинировать на электронные торги, объяснил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.

Инвесторам Атлас предлагает два участка в Полтавской области для добычи нефти и газа: Оболонская площадь в Семеновском районе и площадь «Писаревский-2» в Великобагачанском и Решетловском районах. Минимальную начальную стоимость этих лотов в Госгеонедра еще просчитывают, отмечает пресс-служба ОГА.