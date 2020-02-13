Мнение: О лучшем времени, чтобы купить квартиру нахаляву

13.02.2020, 16:45, Разное

А не пора ли закупиться тем, что «всегда в цене»?

Тем более, что и условия для этого вполне созрели. Усилиями нового правительства #Россия вот-вот начнёт расти и колоситься, нынешний главный в Кремле уже распорядился повысить доходы россиян, а ещё и новые льготы на подходе. Плюс Банк России внёс таки свою лепту в повышение доступности жилья…

Так что, уже пора?

Даже если не обращать внимания на обещания обещалкиных, факт остаётся фактом. На наших глазах ипотека феерично подешевела.

Сразу три крупных розничных банка – #ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк (ПСБ) – объявили об улучшении условий базовых программ ипотечного кредитования. С 11 февраля ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных программ на 0,5 процентного пункта (п.п.). Альфа-банк опустил ипотечные ставки на 0,4 п.п. И ПСБ с 13 февраля снизит ставки по кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, а также по программе рефинансирования кредитов других банков в среднем на 0,5 п.п.

В итоге по некоторым видам ипотечных ссуд, доступных массовому клиенту, проценты опустились ниже 8% годовых. А по разным специальным программам кредит на покупку жилья можно взять под 4,5% годовых и даже под 2% (не в Москве). Плюс материнский #капитал, который можно использовать на первоначальный взнос, поднимется совсем скоро и распространится даже на первого ребёнка в семье. Халява, сэр! ©

Если посмотреть на ситуацию с ценами, заметен умеренный, но уверенный #рост.

На более длинном таймфрейме картинка выглядит не столь радужно, зато обнадеживающе.

C одной стороны, идущий третий год кряду ценовой рост квадратного бетоно-метра выглядит не слишком крутым в сравнении с началом 2000-х. С другой стороны, ажиотажа на рынке нет, что само по себе хорошо, а два ценовых пика, 2009 и 2014 г., мягко намекают на возможность сохранения этого тренда.

Дополнительным аргументом pro выступает сокращение ставок по банковским депозитам, которые всегда выступали некоторой альтернативой вложениям в #недвижимость (для крупных сумм, впрочем, нет). Это может привлечь на #рынок т.н. инвестиционных покупателей. Ну и наконец, снижение процентов по ипотеке служит своего рода компенсацией стагнирующих доходов населения.

Что может рассматриваться в качестве аргументов contra? Нестабильная ситуация на мировых рынках вкупе с новым «чёрным лебедем» в виде коронавируса – раз. Начавшийся с путинских поправок в Конституцию мягкий #транзит власти, грозящий ростом турбулентности, но при этом по-прежнему ограничивающий горизонт планирования 2024-м годом – два. Ну и чисто субъективное ощущение близости ценового потолка, по крайней мере, в столице – три.

Тут, кстати, есть такой забавный психологический момент. На ниве аналитики по недвижимости до крайности популярно агентство IRN и его бессменный руководитель Олег Репченко, регулярно транслирующий «медвежьи» настроения. Мол, очередной пузырь, московский рынок перегрет, скоро #цены пойдут вниз и т.п. Точнее, транслировавший всё это последние два года – как раз, когда м2 дорожал. Теперь же сломался и он: в свежих обзорах IRN всё чаще упоминаются факторы, способные поддержать нынешний восходящий тренд.

И это настораживает…

Так лучшее ли сейчас время для столь дорогих покупок? Или есть смысл подкопить и подождать?

View Poll: Покупать ли недвижимость