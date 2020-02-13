Китайские власти объяснили резкий рост числа смертей от коронавируса

13.02.2020, 16:45, Новости дня

Увеличение числа погибших от пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, в Ухане в основном обусловлено гибелью возрастных и тяжелобольных людей, заявили власти КНР.

Об этом информирует  ТАСС.

Ранее власти китайской провинции Хубэй объяснили резкий скачок числа зараженных новым коронавирусом тем, что в их число теперь входят пациенты, болезнь у которых была диагностирована с помощью нового метода.

Число зараженных коронавирусом в провинции Хубэй превысило 48,2 тыс., число новых пациентов превысило 14 тыс., выписаны из больниц 3 тыс. 441 человека, скончались 1 тыс. 310 человек.



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Китайские власти объяснили резкий рост числа смертей от коронавируса

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