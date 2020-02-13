Путин поддержал упоминание в Конституции обязательной индексации зарплат

13.02.2020, 16:44, Новости дня

Президент Владимир Путин поддержал идею о внесении поправки к Конституции об обязательной индексации заработных плат.

В ходе встречи рабочей группы по поправкам к Конституции с главой государства руководитель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков предложил упомянуть индексацию зарплат в Основном законе, передает «Интерфакс».

«Это могло бы звучать так: в РФ гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом», – отметил Шмаков.

Ранее в ходе встречи Путин заявил, что, несмотря на споры юристов, прописать индексацию пенсий в Конституции нужно обязательно, чтобы у государства не было лазейки не делать этого.



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Путин поддержал упоминание в Конституции обязательной индексации зарплат

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