Мадонна передвигается с помощью трости

13.02.2020

Покидая театральный зал Palladium после окончания 9-го из 12-и запланированных в Лондоне концертов, 61-летняя американская поп-певица Мадонна выглядела очень утомленной, сообщает издание Daily Mail. Опираясь одной рукой на трость, второй она держалась за своего помощника.

При єтьом во время концертов Мадонна старается передвигаться без трости, но если ранее она танцевала вместе с балетом, то сейчас режиссура номеров выстроена таким образом, чтобы певица могла большую часть концертов проводить сидя.

Фото: madonna / Insagram Во время концертов Мадонна старается петь сидя

Во время выступлений в Лондоне Мадонна также все чаще спускается в зрительный зал, чтобы присесть возле кого-то из зрителей.

В конце января Мадонна написала на своей странице в Instagram, что вынуждена отменить несколько концертов по требованию врачей.

«Как вы знаете, у меня есть несколько травм, которые мучают меня с самого начала тура», – призналась певица. Она добавила, что несмотря на это, будет продолжать выступать.

I am deeply sorry that I have to cancel my concert scheduled for Monday January 27th in London. Under doctors guidance I have been told to rest for a few days. As you all know, I have injuries that have plagued me since the beginning of the tour but I must always listen to my body and put my health first. The last thing I want to do is disappoint my fans or compromise the integrity of my show. So I will keep going until I cannot. As always- anyone who purchased a ticket will be refunded for tickets purchased that evening. The show on Wednesday January 29th will go as scheduled. Again I am deeply sorry to disappoint anyone and please know that it hurts me more than you can imagine to have to cancel any shows. Thank you again for your understanding. * .

Как пишет таблоид Daily Mail, в марте Мадонне предстоит дать еще 12 концертов в Париже.

Концертный тур Мадонны Madame X сопровождается неприятностями с самого начала. Помимо проблем со здоровьем, у Мадонны возник конфликт с администрацией театрального зала Palladium, в котором у нее проходят концерты.