Путин оценил идею закрепить ядерный статус РФ в Конституции

13.02.2020, 16:37, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что не уверен в необходимости закрепления в Конституции ядерного статуса России.

«Что касается ядерного статуса, не знаю, надо ли это отмечать в Rонституции. Ведь вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня, а в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения всегда», – сказал президент в ответ на соответствующий вопрос в ходе встречи с рабочей группой по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.

Вопрос во время встречи задал писатель Захар Прилепин.

Президент добавил, что ядерное оружие через какое-то время может стать бессмысленным, но у РФ есть образцы гиперзвукового оружия.

«Может быть, еще что-то, о чем сейчас, думаю, будет не к месту говорить, но чем занимаются наши ученые, чем занимается промышленность. Поэтому ядерный статус это – невечное», – объяснил президент, информирует РИА «Новости».