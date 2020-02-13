Герб Белоруссии сделают миролюбивым и передвинут на нем Россию

13.02.2020, 16:32, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

В Белоруссии подкорректируют государственный герб. Соответствующий законопроект разработали в Министерстве юстиции страны. Об этом рассказал министр Олег Слижевский.

Белорусский политик сообщил, что граждане неоднократно обращались с предложениями внести корректировки в изображение герба. Над изменениями работал геральдический совет при президенте. По мнению специалистов, государственная символика нуждается в усовершенствовании.

Изменится звезда, располагающаяся в верхней части герба. Слижевский отметил, что в настоящее время она имеет четкие грани, что придает ей воинствующий характер. Министр заявил, что Белоруссия — миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и не рассматривает агрессию как способ политики. Именно потому необходимо привести герб в соответствие с миролюбивым содержанием, чтобы он воспринимался позитивно, сообщает TUT.BY.

Изменения коснутся изображений клевера и льна, лент, обрамляющих цветы, формы колосьев. Данные элементы станут более объемными. Контур территории страны будет золотым — в тон солнечных лучей. Также надпись "Рэспублiка Беларусь" приобретет более четкие очертания.

Также на белорусском гербе присутствует Земля, на которой очерчен контур Евразия. На прежнем варианте видна в основном Россия. Теперь ее заменят на очертания Европы.

Сроки замены герба не уточняются. В настоящее время законопроект направлен в парламент.

В Белоруссии до 1995 года были другие государственные символы: бело-красно-белый флаг, а также герб "Погоня". С приходом Александра Лукашенко они были изменены. Стоит отметить, что в настоящее время данная символика расценивается как оппозиционная.

7 февраля состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги в Сочи. Лидеры государств договорились о поставках газа и нефти на 2020 год, а также обсудили перспективы Союзного государства.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Герб Белоруссии сделают миролюбивым и передвинут на нем Россию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Украина вернется к работе в ПАСЕ – Гончарук

21.01 / Медведев в Instagram убрал подписку на правительство РФ

21.01 / Вопрос дня: Какие поправки в Конституцию внес Владимир Путин?

21.01 / Менеджеры по импичменту призвали адвоката Трампа предать гласности известные ему факты

03.12 / Европейцев предупредили об опасности полетов над Египтом

20.12 / Маньяк попытался изнасиловать школьницу на улице в Омске

02.01 / ВАКС назначил подготовительное заседание по двум фигурантам «газового дела» Онищенко

03.02 / В Москве обнаружили фальсификацию более 2 тысяч прививок детям. Возбуждено уголовное дело

15.01 / Рубль вырос к доллару и евро

21.01 / Киев попросил у ОБСЕ помощи в возвращении 115 украинцев из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика