Герб Белоруссии сделают миролюбивым и передвинут на нем Россию

13.02.2020, 16:32, Новости дня

В Белоруссии подкорректируют государственный герб. Соответствующий законопроект разработали в Министерстве юстиции страны. Об этом рассказал министр Олег Слижевский.

Белорусский политик сообщил, что граждане неоднократно обращались с предложениями внести корректировки в изображение герба. Над изменениями работал геральдический совет при президенте. По мнению специалистов, государственная символика нуждается в усовершенствовании.

Изменится звезда, располагающаяся в верхней части герба. Слижевский отметил, что в настоящее время она имеет четкие грани, что придает ей воинствующий характер. Министр заявил, что Белоруссия — миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и не рассматривает агрессию как способ политики. Именно потому необходимо привести герб в соответствие с миролюбивым содержанием, чтобы он воспринимался позитивно, сообщает TUT.BY.

Изменения коснутся изображений клевера и льна, лент, обрамляющих цветы, формы колосьев. Данные элементы станут более объемными. Контур территории страны будет золотым — в тон солнечных лучей. Также надпись "Рэспублiка Беларусь" приобретет более четкие очертания.

Также на белорусском гербе присутствует Земля, на которой очерчен контур Евразия. На прежнем варианте видна в основном Россия. Теперь ее заменят на очертания Европы.

Сроки замены герба не уточняются. В настоящее время законопроект направлен в парламент.

В Белоруссии до 1995 года были другие государственные символы: бело-красно-белый флаг, а также герб "Погоня". С приходом Александра Лукашенко они были изменены. Стоит отметить, что в настоящее время данная символика расценивается как оппозиционная.

7 февраля состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги в Сочи. Лидеры государств договорились о поставках газа и нефти на 2020 год, а также обсудили перспективы Союзного государства.