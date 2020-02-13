Путин считает правильным зафиксировать брак как союз мужчины и женщины

13.02.2020, 16:32, Новости дня

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На встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, прямую трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24", глава государства пообещал: пока он остается президентов, в РФ не исчезнут "папы" и "мамы".

Путин также сказал, что считает правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины.

При этом он призвал быть аккуратнее с понятием "семья", передает ТАСС. Это произошло во время дискуссии с депутатом Ольгой Баталиной, которая и выступила с инициативой считать семьей союз мужчины и женщины.

"А если это не полная семья, что тогда?" – спросил президент и предложил уточнить, что "брак — это союз мужчины и женщины".

С семьей же, отметил Путин, "немножко по-другому".

Он заверил, что пока остается главой государства, в РФ не появятся такие понятия, как "родитель 1" и "родитель 2" (что уже принято в некоторых странах на Западе).

"Будут "папа" и "мама", — сказал российский президент.

При этом Путин отметил, что сама по себе идея защищать традиционные семейные ценности (в том числе традиционный состав семьи) сама по себе является

"Надо только подумать, в каких формулировках, и где это сделать", — добавил глава государства.

Ранее на этой встрече Владимир Путин сообщил, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в рабочий день, который будет объявлен выходным.



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Путин считает правильным зафиксировать брак как союз мужчины и женщины

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