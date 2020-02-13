Декларация чиновника Галущака должна стать поводом для тщательного расследования НАПК — Наумович

13.02.2020, 16:31, Новости дня

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно проверить декларации госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака и провести расследование на предмет соответствия указанных там данных и реального образа жизни чиновника. Об этом в своей колонке на «Цензор.НЕТ» 12 февраля заявил блогер Сергей Наумович.

«Несмотря на высокие должности и влиятельных покровителей, он не нажил никаких доходов. Не повезло. В его декларации значится лишь трехкомнатная квартира в Ивано-Франковске, которой он владеет с мамой и братом. Даже машины нет! Подобные декларации должны стать поводом для тщательного расследования НАПК. Чиновник на такой должности, как госсекретарь ключевого министерства, должен демонстрировать исключительную прозрачность. При этом и биография, и декларация Галущака вызывают вопросы», – заявил правозащитник.

По данным LIGA.net, 11 февраля правоохранители провели у Галущака обыски.

«Галущак пришел в ведомство еще при [экс-министре инфраструктуры Украины Владимире] Омеляне и, будучи госслужащим, занимался агитацией и антиагитацией во время президентских выборов. Неприличные карикатуры, аватарка «дякую» и т.д. Большинству его фамилия ничего не говорит: он никогда не был на публичных руководящих должностях – только в качестве советников или замов», – написал Наумович.

Он добавил, что Галущак родом из Ивано-Франковска, там окончил юрфак и познакомился со многими «влиятельными покровителями».

«Еще в университете сблизился с Игорем Прокопивым, который и сегодня играет значительную в роль в жизни и карьере Галущака. Прокопив был главой «Укртрансгаза» (2014-2017), а еще раньше – замглавы «Нафтогаза». Его фамилию связывают с [бывшими нардепами] Игорем Кононенко и Николаем Мартыненко», – отметил блогер.

Наумович напомнил, что именно Галущаку «выпала сомнительная честь публично комментировать газовые соглашения от 2009 года».

«В начале «нулевых» была создана компания «РосУкрЭнерго», которую связывали с еще одним олигархом – Дмитрием Фирташем. Тогда «РосУкрЭнерго» и «Нафтогаз» создали совместное предприятие «Укргаз-Энерго», и с украинской стороны в ее набсовет вошел именно Галущак. Кстати, в своей декларации-2018 он упоминает работу в «Укргаз-Энерго» как один из источников доходов, хотя работал там только до 2014-го», – акцентировал Наумович.

По его словам, параллельно Галущак сотрудничал с экс-главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым в статусе советника по проектам «Национальный проект LNG-терминал» и «Воздушный экспресс».

«Оба являются символами коррупции, как и Межигорье. Правоохранители говорили о десятках миллионов украденных средств. Кроме того, Галущак занимал должность замдиректора ГП «Инвест-Украина», которая подчинялась Госагентству по инвестициям во главе с Каськивым. После этого Каськив скрывался в Панаме. Такая судьба должна была постигнуть и Галущака, но он не только вышел сухим из воды, но и вошел в руководящий состав «Укрзалізниці», – рассказал блогер.

Он отметил, что в 2015-м Галущак стал замначальника Львовской железной дороги, а позже – главой департамента инвестиционной политики «Укрзалиізниці» (2015–2017).

«В этот период его деятельности по сомнительным тендерам «Укрзалізниця» получает услуги от ООО «ТНП» брата Андрея Галущака. Также в этот период «Укрзалізниця» ежемесячно закупала пэт-бутылки на сумму в 1,5 млн грн», – поделился Наумович.

Следующем местом работы Галущака стало Министерство инфраструктуры, где он получил должность госсекретаря, которая подразумевает включенность во все процессы в ведомстве и непосредственное на них влияние. По данным Наумовича, это влияние Галущак очень часто использует в собственных интересах, а также в интересах своих покровителей. В частности, «продавливает» назначения на руководящие должности нужных им лиц.

«По моей информации, произошло это не без помощи Кононенко. Галущак быстро отблагодарил его, продавив назначение на должность главы Одесского припортового завода лояльного к нему Анатолия Еременко. Он подписал договор о поставках газа ОПЗ компанией «Либерти Газ», подконтрольной Кононенко. Кстати, всех, кто в МИУ хотя бы намекал на то, что Галущак работает в интересах Кононенко, под разными предлогами увольняли», – написал блогер.

О победе начальника департамента инвестиционной политики «Укрзалізниці» Андрея Галущака в конкурсе на должность госсекретаря Мининфраструктуры стало известно 16 ноября 2016 года.

Аналитики мониторинговой миссии «ДоброЧесно» сообщали, что Андрей Галущак работал с Владиславом Каськивым в Государственном агентстве по инвестициям. Возглавлял национальный проект «Воздушный экспресс» и был заместителем директора проекта «LNG-терминал», вокруг которых возникли громкие скандалы в связи с предполагаемым расхищением средств.

О том, что у Галущака прошли обыски, сообщал и политолог Алексей Голобуцкий. «За ним столько подозрительных дел, что остается только гадать – почему к нему пожаловали правоохранители. Ждем подробностей», – написал он в Facebook.