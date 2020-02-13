Переговоры по «Силе Сибири – 2» приостановлены из-за коронавируса

13.02.2020, 16:31, Новости дня

Газпром продолжает обсуждать с китайской стороной и западный маршрут («Сила Сибири – 2»), и поставки с Дальнего Востока, однако из-за вспышки коронавируса эти переговоры приостановлены, сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«На сегодняшний день, конечно, эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством по решению проблемы коронавируса», – приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, Газпром видит потребность Китая в газе, российский трубопроводный газ начинает составлять активную конкуренцию СПГ, который поступает в страну.

В декабре был запущен газопровод «Сила Сибири», по которому транспортируется газ из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие именно выгоды принесет новый газопровод и России, и Китаю, и разбиралась, почему по второму газопроводу в Китай до сих пор так и не договорились.

По данным на утро 13 февраля, зарегистрировано 59 тыс. 833 случая заболевания (15 тыс. 103 случаев без лабораторного подтверждения в КНР). Умерли 1 тыс. 368 человек. Общее число заболевших в мире – 60 тыс. 276 человек.