У Тимура Батрутдинова объявилась внебрачная 19-летняя дочь

13.02.2020, 16:31, Разное

Недавно появилась информация о 19-летней девушке из Калининграда, которая якобы является дочерью шоумена и резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова. 42-летний телеведущий известен многочисленными романами, поэтому некоторые поклонники не исключают, что дети у него действительно «где-то есть».
Тимур Батрутдинов пока не комментирует появление взрослой внебрачной дочери, а вот его сестра Татьяна в беседе с журналистами интернет-портала «СтарХит» искренне возмущена слухами, отметив, что информация не соответствует действительности. Между тем, девушка, отдыхавшая с Елизаветой в лагере, уверена, что знакома именно с дочерью шоумена. В качестве доказательства она рассказывает о снимке, на котором её знакомая якобы запечатлена с родителями Батрутдинова. Кроме того она сообщила, что объявившаяся наследница артиста некоторое время назад отдыхала в компании Тимати. Уже позже ей удалось выяснить, что встречу с рэпером Елизавете организовал Тимур Батрутдинов.

Шоумен никогда публично не рассказывал о внебрачных детях, а вот о многочисленных возлюбленных упоминал неоднократно. В студенческие годы Батрутдинов строил серьёзные отношения с девушкой по имени Тамара и, по словам её отца, бывшие влюблённые до сих пор иногда встречаются, поэтому Георгий Зиновьевич считает артиста «частью» их семьи.



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У Тимура Батрутдинова объявилась внебрачная 19-летняя дочь

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