Суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter на 4 млн рублей из-за отказа локализовать личные данные россиян

13.02.2020, 16:31, Новости дня

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за нарушение законодательства в области персональных данных. Ранее на 4 млн рублей по аналогичному протоколу был оштрафован Twitter. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Компании отказались переносить в Россию серверы с личной информацией российских пользователей.

Теперь они должны выплатить штраф в течение 60 дней. Заседания по Facebook и Twitter проходили одно за другим. На них не были ни представителей компаний, ни Роскомнадзора.

31 января 2020 года в отношении Twitter и Facebook было заведено дело об административном правонарушении.

В апреле 2019 года Таганский суд Москвы оштрафовал компании на 3000 рублей, предоставив девять месяцев на исправление нарушений. Twitter выплатил штраф 1 августа 2019 года.

Facebook штраф так и не заплатил.

В соответствии с поправками закона «О персональных данных», вступившими в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться в России.



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Суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter на 4 млн рублей из-за отказа локализовать личные данные россиян

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