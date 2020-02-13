Андрей Рублев вышел в третий круг турнира в Роттердаме

13.02.2020, 16:31, Новости дня

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В Роттердаме проходит представительный теннисный турнир с призовым фондом 2 миллиона долларов. Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг соревнований.

Во втором круге Андрею Рублеву противостоял Александр Бублик из Казахстана. В первой партии Андрей столкнулся с серьезным сопротивлением соперника и смог взять верх только на тай-брейке – 7:5. Во втором сете преимущество Рублева было более убедительным – 6:3. Поединок продолжался около часа.

Андрей Рублев вышел в следующий круг, где его соперник определится в матче Вашек Поспишил (Канада) — Филип Крайинович (Сербия). Поспишил в первом круге выбил Даниила Медведева.



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Андрей Рублев вышел в третий круг турнира в Роттердаме

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