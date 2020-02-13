В Амстердаме прогремел еще один взрыв

13.02.2020, 16:31, Новости дня

Правоохранительные органы сообщили, что в Амстердаме произошел еще один взрыв, отмечается, что взорвалась посылка со взрывчаткой.

«В одной компании взорвался конверт со взрывчатым веществом. Один человек подвергся воздействию дыма, в качестве предупредительной меры на месте находится бригада скорой помощи. Полиция проводит расследование», – цитирует сообщение нидерландской полиции в Twitter ТАСС.

Накануне взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, а позже еще одна посылка взорвалась в голландском отделении японской компании Ricoh. В результате инцидентов никто не пострадал. Также Посылка со взрывчаткой была обнаружена утром в четверг в голландском городе Лесден.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В Амстердаме прогремел еще один взрыв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию о нарушениях Украиной Минских договоренностей по отводу вооружений – СЦКК

04.01 / Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году

12.01 / В последнем разговоре с диспетчерами пилоты сбитого самолета МАУ сообщали, что все хорошо – Пристайко

13.01 / Гаджеты: Apple проверит фотографии пользователей iCloud на наличие жестокого обращения с детьми

03.12 / Испанец признался в убийстве россиянки

12.02 / Гончарук: В феврале платежки за отопление будут самыми низкими за всю зиму

18.12 / Украинских военных подготовят к уличным боям

05.02 / Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной

01.02 / Сенат США проведет финальное голосование по импичменту Трампа 5 февраля

27.01 / Самолет Хабаровск – Москва сел в аэропорту вылета после сообщения о «минировании»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика