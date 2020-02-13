В Амстердаме прогремел еще один взрыв

13.02.2020, 16:31, Новости дня

Правоохранительные органы сообщили, что в Амстердаме произошел еще один взрыв, отмечается, что взорвалась посылка со взрывчаткой.

«В одной компании взорвался конверт со взрывчатым веществом. Один человек подвергся воздействию дыма, в качестве предупредительной меры на месте находится бригада скорой помощи. Полиция проводит расследование», – цитирует сообщение нидерландской полиции в Twitter ТАСС.

Накануне взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, а позже еще одна посылка взорвалась в голландском отделении японской компании Ricoh. В результате инцидентов никто не пострадал. Также Посылка со взрывчаткой была обнаружена утром в четверг в голландском городе Лесден.