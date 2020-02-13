Путин: Пока я президент, однополых браков не будет

13.02.2020, 16:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока он занимает должность президента, в России не будут узаконены однополые семьи, «будут мама и папа», сообщает «Интерфакс».

«Что касается „родителя №1 и родителя №2“ — я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Ранее сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас поддержал закрепление в преамбуле Конституции пункта о защите семейных ценностей.

В частности, предлагается закрепить понятие семьи как «союза мужчины и женщины». Такая формулировка была предложена на общественных слушаниях по поправкам в Конституцию.

В Семейном кодексе России определения семьи нет. Оно есть в федеральном законе «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Там семья определяется как «лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство».

 



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Путин: Пока я президент, однополых браков не будет

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