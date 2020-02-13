Александр Плющенко учится делать сложный элемент фигурного катания

13.02.2020, 16:30, Разное

Семилетний сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской учится делать сложный элемент фигурного катания. Александр Плющенко уже приступил к тренировкам. Его родители отметили, что эти прыжки сложные, но вполне выполнимые.

Маленький спортсмен разместил в Instagram несколько видеороликов с тренировки. На видео видно, как сын олимпийского чемпиона выполняет сложные элементы фигурного катания. Отец и по совместительству тренер за кадром хвалит юного фигуриста.

Александр Плющенко прокомментировал данный пост, написав, что учится делать каскад Сальхов два оборота плюс Риттберг 2 оборота, это сложно выполнить, но можно, через неделю элемент вставят в программу. Поклонники восхищаются его талантом и настойчивостью, спортсмену предрекают большое будущее в фигурном катании. Сын известных родителей стремится быть лидером во всем и мечтает об олимпийской медали.