Тальков-младший получил условный срок за езду в пьяном виде

13.02.2020, 16:30, Новости дня

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Игорю Талькову-младшему назначено условное наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком на один год. Соответствующее решение вынес Нагатинский районный суд Москвы.

Кроме того, Тальков лишился права управления автомобилем на три года. Такое наказание музыкант понесет за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", в настоящее время приговор еще не вступил в силу.

В мае 2019 года Игорь Тальков-младший по решению Чертановского суда был оштрафован на двести тысяч рублей за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Ранее сын известного исполнителя уже был оштрафован на тридцать тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года за аналогичное правонарушение.

В ноябре 2018 года Игоря Талькова-младшего остановили инспекторы ГИБДД за рулем Jeep Grand Cherokee — мужчина был пьяным. Сам музыкант отрицал вину, утверждая, что не употребляет алкоголь с 2014 года.



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Тальков-младший получил условный срок за езду в пьяном виде

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