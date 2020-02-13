Путин поддержал идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России

13.02.2020, 16:26, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему нравится идея актера и режиссера Владимира Машкова закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий страны.

«А говорите, нужны юристы. У нас, конечно, переговоры с партнерами проходят по некоторым вопросам (относительно территорий РФ – прим. ВЗГЛЯД), но сама по себе идея мне нравится. Юристов попросим сформулировать должным образом», – сообщил Путин на встрече с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию.

До этого Машков отметил, что есть опасения относительно попыток некоторых стран забрать у РФ Курилы, Крым или Калининград, и предложил сформулировать «запрет на отчуждение территории России», в том числе на переговоры по этому поводу.

Трансляцию встречи ведет «Россия 24».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Путин поддержал идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / В «Нафтогазе» заявили, что гарантированная цена газа для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс. грн

13.02 / 12 процентов россиян изменили планы на отпуск из-за коронавируса

05.02 / Новый российский Volkswagen Polo почти стал «близнецом» Skoda Rapid

15.01 / Раскрыт секрет долголетия деревьев

24.12 / Колокольцев уволил организаторов полицейских учений со школьниками в Татарстане

14.01 / Военная база с американцами в Ираке подверглась обстрелу – СМИ

24.01 / Представитель главы Чувашии объяснил издевку над офицером МЧС

03.02 / Четверо офицеров ФСБ погибли в Сирии – СМИ и соцсети

31.01 / Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

29.01 / Сайрус и Хемсворт завершили процесс развода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика