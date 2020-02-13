Путин поддержал идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России

13.02.2020, 16:26, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему нравится идея актера и режиссера Владимира Машкова закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий страны.

«А говорите, нужны юристы. У нас, конечно, переговоры с партнерами проходят по некоторым вопросам (относительно территорий РФ – прим. ВЗГЛЯД), но сама по себе идея мне нравится. Юристов попросим сформулировать должным образом», – сообщил Путин на встрече с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию.

До этого Машков отметил, что есть опасения относительно попыток некоторых стран забрать у РФ Курилы, Крым или Калининград, и предложил сформулировать «запрет на отчуждение территории России», в том числе на переговоры по этому поводу.

Трансляцию встречи ведет «Россия 24».