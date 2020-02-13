13.02.2020, 16:21, Разное

Мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм раскрыл секрет поддержания молодости и красоты здорового тела. Приближаясь к 60-летнему юбилею, знаменитый спортсмен и актер по-прежнему впечатляет поклонников своей физической формой.

Классические боевики 90-х годов с участием американского артиста сделали очень много для популяризации культа тела и сопутствующего ему здорового образа жизни. Приверженцем этих ценностей Ван Дамм остается в течение всей своей жизни, и в одном из интервью он поделился своими секретами сохранения гармонии духа и тела. Десятилетним мальчиком будущий кумир миллионов начал заниматься карате, постепенно осваивая другие виды боевых искусств. Ван Дамму удалось построить спортивную карьеру и впоследствии стать успешным актером, сыгравшим более чем в 50 фильмах. Достаточно назвать и сегодня такие ленты, как «Кикбоксер», «Универсальный солдат», «Трудная мишень» и другие, чтобы зрители вспомнили звучное имя героя, поразившего их воображение своим мастерством. Знание того, что он демонстрирует «вживую» боевые приемы, способствовало образованию целой армии поклонников, которых не очень волновал сюжет фильма и тонкости актерской игры.

[media=https://oane.ws/xgo.php?url=actualnews.org/exclusive/330623-59-letnij-zhan-klod-van-damm-raskryl-sekret-molodosti-i-zdorovogo-tela.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews ]

Ван Дамм и сегодня способен показать безупречную растяжку и «поиграть мускулами». Но для этого, считает звезда мирового уровня», не обращая внимание на возраст, необходимо продолжать тренироваться с 1-2 выходными в неделю и не идти на поводу у вредных привычек. Только тогда активный образ жизни постепенно станет её нормой, отмечает мастер. Он называет людей, которые приходили в зал, мечтая сбросить лишние килограммы, но затем приобщались к бодибилдингу, становясь его приверженцами. В преддверии юбилейной даты 18 октября Жан-Клод Ван Дамм мечтает не об отдыхе, а хочет еще раз сняться в «большом фильме о боевых искусствах».